A délutáni programok is elmaradnak a Gyulai Végvári Napokon

A családi programok helyszínei teljesen feláztak. Balesetveszélyes a vár visszafoglalását felidéző hadijátéknak helyet adó huszárvár is, pirotechnikai eszközök nélkül is felelőtlenség lenne a programelem megrendezése – írták a szervezők. – Csalódottak vagyunk, érthető, ha ti is – de a hagyományőrök biztonsága mindennél előrébb való.

A családi programok helyszínei teljesen feláztak. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az esti Szikora Róbert és az R-GO koncertről azonban nem mondtak le, terveik szerint megtartják majd. Folyamatos kapcsolatban vannak a meteorológus szakemberekkel, és jelzik majd, mi lesz a Gyulai Végvári Napok 2025 záró eseményének a sorsa.