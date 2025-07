Megrázó leletre bukkantak a régészek: vendégünk Gyucha Attila

Idén júliusban is nemzetközi, tapasztalt régészekből és restaurátorokból álló csapat dolgozik Vésztő-Mágoron. A résztvevők pár éve indítottak egy projektet, hogy segítsék a régészeti látványszelvény megmentését, és egy 21. századi élményt nyújtó kiállítást hozzanak létre. A régészeti kutatócsoport nemrégiben egy szenzációs, közel 7000 éves leletre bukkant. A Beol.hu vendége a régészcsoport magyar vezetője, Gyucha Attila volt.

A Beol podcast vendége: Gyucha Attila. Fotó: Beol.hu

Podcastünkben Gyucha Attilát (aki az egyesült államokbeli University of Georgia professzora is egyben) többek között a feltárás eredményeiről, az ásatás gazdasági hátteréről, a régészetben alkalmazott, új technikai eszközök hatékonyságáról, és jövőbeni terveiről is kérdeztük, de érintettük személyes életútját, és a mögötte álló évtizedek eredményeit is.