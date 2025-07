Újra megcsapta a vihar szele a fürdőt, ez a helyzet most

Viharos hétvégén vagyunk túl, szombaton és vasárnap ötvenhat esetben végeztek műszaki mentési feladatokat Békés vármegye tűzoltói. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Facebook-oldalán jelent meg a hír vasárnap reggel, hogy a szél sok levelet és ágat fújt a kültéri medencékbe, ezért aznap csak a beltéri medencék, valamint a kültéri gyógyvizes medence volt használható.

A hétvégi viharos időjárás ismét nem kímélte a Gyomaendrődi Liget Fürdőt, ám szerencsére ezúttal csak kisebb károk keletkeztek. Fotó: Gyomaendrődi Liget Fürdő Facebook-oldala

Négy napra be kellett zárni a Gyomaendrődi Liget Fürdőt

A közleményre sokan felkapták a fejüket, hiszen még élénken él mindenkiben a néhány héttel ezelőtti vihar képe, amikor is városszerte nagyon komoly károk keletkeztek. Nem volt kivétel ez alól a Gyomaendrődi Liget Fürdő sem, amit akkor a viharkárok felszámolása miatt négy napra teljesen be kellett zárni. Megkeresésünkre Gémes Tibor, a Gyomaendrődi Liget Fürdő ügyvezetője elmondta, ellentétben a néhány héttel ezelőtti viharral, melynek következtében az uszodában két gyermek is megsérült, ezúttal nagyobb kár valóban nem keletkezett.

– Vasárnap reggelre a két nagyobbik kültéri medencénkbe nagyjából két talicskányi zöldhulladék került, így a tegnapi nap azzal telt, hogy megtisztítottuk őket, valamint a környezetüket. A munkálatokat elvégeztük, így hétfőn már az összes kültéri medencénk újra üzemel – erősítette meg a híreket az ügyvezető.