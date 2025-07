Öt gyermeke hiába várja az édesanyát, aki utolsó üzenetét még elküldte: Szeretlek!

– Dolgoztam, telefonon tartottuk a kapcsolatot s kértem, menjen orvoshoz, hívjon segítséget. A barátnője látta, nagyon rosszul van, mentők is jöttek, de Mónika nem akart kórházba menni a gyerekek miatt. Én már indultam haza, a vonaton ültem pénteken, hívtam többször, annyit mondott, pihen, nem érzi jól magát.

Utolsó üzenet: Szeretlek!

– Majd egy messenger üzenet érkezett: Szeretlek! A gyerekek a másik szobában játszottak, azt hitték anya pihen. A barátnője újra a mentőkkel érkezett hozzá, már nem tudtak rajta segíteni. Nem sokkal később értem haza én is – sorolta a tragédia napjának a történéseit Szabolcs.

Anya a menyországban van

– Anya a menyországban van – a gyerekek közül a nagyobbakkal így beszélgetünk Mónikáról, az ikrek még fel se fogták a történteket – tette hozzá az apa. Az eltelt egy hét az ügyek intézésével telt, a szombati temetés szervezésével telik. A család, az elhunyt hozzátartozói, az édesapa barátai, a nagyszénási, a gádorosi evangélikus gyülekezet (és a sor végeláthatatlan), sok ismerős és ismeretlen mozdult meg a család segítségére sietve, amit ezúton is hálás szívvel megköszön Szokodi Szabolcs.

Öt gyermek maradt félárván. Anya a menyországban van – mondogatják a kisebbek. Fotó: Facebook

Segítség érkezett: ismerősök és ismeretlenek a család mellett

– Érzem hogy a párom is látja mennyi jó ember van, akik segítséget nyújtanak most nekünk, hogy gyermekeink könnyebben tudják viselni a mindennapokat, amit édesanyjuk nélkül kell eltölteniük – ezt a közösségi oldalán írta az apa. A jelenleg albérletben élő család életét Orosháza önkormányzata szociális bérlakással kívánja könnyebbé tenni ebben az amúgy is pokolian nehéz időszakban – ez a legutóbbi képviselő-testületi ülésen el is hangzott.

Aki segíteni kíván a tragikus hirtelenséggel elhunyt Hevesi Mónika félárván maradt öt gyermekének, a családnak, megteheti az alábbi számlaszámon: Szokodi Szabolcs, Erste Bank: 11600006-00000002-03381472