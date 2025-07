Végre: a Békés vármegyei településekről már felkerültek a Googe friss utcaképei

Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, május elején ismét útnak indultak a Google autói Magyarországon, hogy friss, 360 fokos felvételekkel bővítsék a Google Térkép kínálatát. A speciális kamerarendszerrel felszerelt járművek Békés vármegyét is érintették. Olvasóink Békéscsabán, Gyulán június elején, Okányban pedig június közepén kapták lencsevégre a különleges autót, ami már más településen és helyen is járt. Az óriáscég oldalán elérhető friss információk szerint egészen decemberig járják a Dél-Alföldet a Google autók.

Békéscsabán a Google Street Wiew már az új Réthy Pál hidat is mutatja. Forrás: Google map

A Google 2013 óta frissíti rendszeresen a magyarországi utcakép felvételeket, hogy a térképszolgáltatás minél pontosabban tükrözze a valóságot. Nemcsak autóval elérhető területekről készítenek felvételeket, hanem sétálóutcákat is rögzítenek. Odafigyelnek a személyes adatok védelmére: az arcokat és rendszámokat automatikusan elhomályosítják, és minden képhez tartozik „Hiba bejelentése” funkció, amellyel egyéb részletek is kitakarhatók.

Az Utcakép szolgáltatás több milliárd panorámaképből épül fel, melyek egy része a Google, más része felhasználók közreműködésével készült. Az Időgép funkciónak köszönhetően pedig akár évekkel korábbi állapotokat is visszanézhetünk egy-egy helyszínen. A Street View mára több mint 100 országban elérhető, és 280 milliárd képpel hozza közelebb a világ legikonikusabb vagy legeldugottabb helyeit – az Amazonas-medencétől Velencén át egészen a Nemzetközi Űrállomásig. Az Utcakép megtekinthető asztali gépen, mobilon és a Google Earth-ben is.

Békéscsabára is ráfért már a frissítés

Annak ellenére, hogy 2024 őszén is a közelben járt a Google autója, volt még pár olyan helyszín, ahol akkor nem készültek friss felvételek, így a Street View-ban nem volt utcaép többek között a békéscsabai piacnál felépült parkolóházról, és a Réthy Pál hídnak is még csak az elődjét láthattuk. Na, mindez már megváltozott, a 2025-ös felvételek már ezeket a helyszíneket is tartalmazzák. Nosza, kalandra fel, lehet nézelődni!