Itatják a gólyákat a város több pontján

Minderről Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Ahogy fogalmazott, az edényeket naponta friss vízzel töltik fel, hogy a város szárnyas lakói is fellélegezhessenek a kánikulában. A városvezető megköszönte kollégái odaadó munkáját, akik mint kiemelte, nemcsak a város működéséért, de a környezet védelméért is szívvel-lélekkel dolgoznak. Hozzátette, ha valaki lát egy-egy gólyát vagy más madarat az itatóknál pihenni vagy kortyolni, örömmel veszik, ha megosztják velük kommentben egy fotó formájában.