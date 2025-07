Különös látványra lettek figyelmesek egy békéscsabai épület ajtaja előtt

Egy egészen elképesztő bejegyzés jelent meg pár napja a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook csoportban. Sokan nem is értették, mit keres ott a gólya.

Ez a gólya fogadta azokat, akik az épület felé jártak. Forrás: Facebook

Miért volt ott a gólya?

A képen jól látható, egy gólya áll a békéscsabai Bartók Béla út egyik épülete előtt. A bejegyzés láttán azonnal beindultak a hozzászólók. Többen poénosan póbálták megközelíteni a témát, és azzal viccelődtek, valaki biztos gyereket vár az épületben, amit most hozott meg a gólya. Mások szerint csak elfelejtette a belépési kódót vagy elhagyta a kulcsát. Bőven akadtak azért olyanok is, akik építő jelleggel szóltak hozzá a furcsa képhez. Az egyik kommentelő szerint a képen látható gólya még csak fióka. Hozzátette, feltehetően csak most tanul repülni, ezért hamar elfárad és szokatlan helyen is leszállhat. Mások szerint szomjas volt, ezért vizet kellett volna neki adni.

Sokakban felmerült a kérdés: vajon gyereket hozott a gólya? Forrás: Facebook

Mi a teendő az elhagyott fiókákkal?

Gyakori, hogy egy-egy fiókát a vihar egyszerűen kisodor a fészekből. Ha nem sérül meg, gyakran a fészek környékén marad, és a szülőmadarak megpróbálnak kapcsolatot tartani vele – etetik, hívogatják, sokszor még a háztetőre is felcsalogatják. Az emberek gyakran jó szándékkal, de hibásan cselekszenek, amikor begyűjtik ezeket a fiókákat, elválasztva őket a szüleiktől. Ha a fióka mozog, sétál, repked 10-20 métert, akkor nincs ok beavatkozni – a szülők a közelben figyelik, etetik. Szakembert csak akkor érdemes hívni, ha a madár magatehetetlenül fekszik a földön.