Állati védelem a galambok és a nyestek ellen

A városban elszaporodtak a galambok, ami komoly szennyezést okoz a közterületeken.

A galambok okozta problémák ellen több eszközzel harcolnak. Illusztráció: Shutterstock

Tovább harcolnak a galambokkal Békéscsabán

A problémára több irányból is reagálnak: szervezett befogással és takarítással igyekeznek kezelni a helyzetet. A cél, hogy hosszú távon csökkenjen a madárpopuláció és a vele járó szennyezés.

Tűzesetek és mérgezések Békésben – sok tragédia megelőzhető lenne

Békés vármegyében az elmúlt hónapokban több halálos kimenetelű tűzeset történt, emellett heten szenvedtek szén-monoxid-mérgezést. A legtöbb helyszínen hiányzott a füst- vagy gázérzékelő, és sok esetben az alapvető karbantartások is elmaradtak. A hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek: a megelőzés életet menthet.

Az elmúlt fél év vármegyei tűzeseteiben két ember halt meg. Illusztráció: Shutterstock

Felvettek és költöznél? Mutatjuk, hol mennyiért lehet lakást találni

A felvételi ponthatárok kihirdetésével elindult az albérletpiaci főszezon is. Az egyetemi időszak alatt sok fiatal választja ezt a fajta lakhatási formát, ezért utánajártunk, melyik városban mennyit kell fizetni a lakásokért.

Az albérlet Békéscsabán az egyik legolcsóbb, aki ide jön továbbtanulni, nem kell, hogy túl mélyen nyúljon a zsebébe. Illusztráció: Shutterstock

Így védd meg autódat a nyestektől

A nyestek gyakran okoznak komoly károkat az autók motorterében. Több bevált módszer is létezik ellenük – van, ami hanggal, más árammal, szaggal vagy fizikai akadállyal tartja távol őket. A cikk gyakorlati tippeket mutat be, köztük néhány meglepő megoldást is. Érdemes több módszert kombinálni a hatékony védelem érdekében.

Nyestriasztó: többféle megoldás is létezik a ragadozók ellen. Forrás: Getty Images

Falbontással próbálkozott, de rendőr karjában kötött ki

Egy férfi éjjel egy gyulai üzlet falát kezdte bontani, de a zajra felfigyeltek. A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, és lezárták a környéket. A menekülni próbáló férfit végül egy rendőr állította meg – szó szerint a karjába futott. Mint kiderült, nem ez volt az első hasonló akciója.

A betöréskor a sötét ruhás alak a rendőr karjaiban találta magát Forrás: police.hu

Így várták a ponthatárokat a fiatalok

Békéscsabán nagy sikerrel zajlott ismét a Pontváró Fesztivál, ahol közel ezer fiatal várta izgatottan a felvételi ponthatárokat. A rendezvény nemcsak az eredmények kihirdetéséről szólt, hanem a közösség erősítéséről és a diákok támogatásáról is. A város vezetése is köszöntötte a résztvevőket, bátorítva őket a jövőbeni terveikhez.