Elhunyt a szeretett doktornő, aki igazi szaktekintély volt

Mély megrendüléssel tudatta a Békés Vármegyei Központi Kórház, hogy életének 59. évében elhunyt dr. Szolnoki Zoltán Ferencné dr. Bodor Anita, a vármegyei központi kórház dr. Réthy Pál Tagkórház Patológiai osztályának osztályvezető főorvosa.

Fotó: Békés Vármegyei Központi Kórház

A főorvos általános orvosi diplomáját Szegeden vette át 1989-ben. Pályakezdőként a gyulai Pándy Kálmán Kórház Patológiai osztályán kezdte meg munkáját, ahol 1995. 12. 14-ig dolgozott. 1995-ben patológiai szakvizsgát tett, majd frissen szakvizsgázott szakorvosként a békéscsabai dr. Réthy Pál Kórház Patológiai osztályán osztályvezető helyettese lett. 1998-ban adjunktusi, 2005-ben főorvosi kinevezést kapott. 2010 óta irányította a békéscsabai Patológiai osztály munkáját.

Kiemelkedő színvonalon dolgozott a főorvos asszony

Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosa megemlékezésében kiemelte, dr. Bodor Anita osztályvezetőként a mindennapi patológus szakorvosi tevékenységek mellett pályafutása során mindvégig kiemelkedő mértékben és színvonalon végzett tudományos munkát, és erre motiválta munkatársait is.

– A patológia immár évtizedek óta hiányszakmának számít. Dr. Bodor Anita főorvos asszony gyakran az osztály egyedüli szakorvosaként biztosította e szakma diagnosztikai hátterét, és emellett folyamatosan előadásokkal, poszterekkel és impakt faktoros publikációkkal bővítette tudományos tevékenységét – hangsúlyozta dr. Becsei László.

Dr. Bodor Anita szabad idejében amatőr festőként valósította meg önmagát

Dr. Bodor Anita osztályvezető főorvosként szakmai igényessége mellett az eltelt évek alatt egy kitűnően működő munkacsoportot alakított ki. Munkatársaival kapcsolata emberileg és szakmailag is harmonikus volt. Bodor Főorvos asszony irányításával több új vizsgálati metodika honosodott meg a békéscsabai Patológiai osztályon.

– Kedves, közvetlen, megnyerő személyiségével Bodor Főorvos Asszony azon munkatársak közé tartozott, akiknek megismertük hobbiját – mondta a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa. – Szabad idejében amatőr festőként valósította meg önmagát. Képeivel, alkotásaival önálló kiállításain ismerkedhettünk meg. Nemzetközi kiállításokon is részt vett: Zágrábban és New Yorkban is kiállították műveit. Az alkotó munka mellett lelkesen összefogta a Békés Vármegyei Központi Kórház amatőr művész kollégáit, és a közösség vezetőjeként rendszeresen közös kiállításokat szervezett.