Drámai sorokkal búcsúzik Schmuck Andortól Fodor Zsóka

A felfoghatatlan tragédiáról most megszólalt Fodor Zsóka is, aki Schmuck Andorral évtizedek óta baráti viszonyt ápolt, sőt, olyanok voltak, mint anya és fia. A színésznőt sokkolták a történtek – olvasható a borsonline cikkében.

Fodor Zsóka és Schmuck Andor Fotó: MW Bulvár

A hosszú esztendőkön át a Békéscsabai Jókai Színházban is játszó színésznő beszélt a tragédia kapcsán elötörő érzéseiről is: – Nagyon fáj, mert nagyon szerettem. Mintha a fiam lett volna, úgy beszélhetek róla, mert nagyon jó ember volt – fogalmazott. Kitért arra is, hogy a pletykákkal ellentétben nem viszály vezetett ahhoz, hogy az utóbbi években nem beszéltek egymással.

Fodor Zsóka: nem valamiféle viszály miatt nem beszéltünk egymással

– Nem volt semmi okunk összeveszni. 15 csodás évet köszönhetek neki. Elvitt Amerikába, Mallorcára, Zanzibárra, a világ több pontjára. Olyanok voltunk, mintha a fiam lett volna. Amikor érezte, hogy beteg, kizárta a baráti körét. Eltaszított magától mindenkit, köztük engem is – mesélte Fodor Zsóka, aki a borsonline cikkében azt is megosztotta az olvasókkal, hogy még évekkel ezelőtt mind a ketten úgy rendelkeztek, hogy egymásra hagyják majd a javaikat, és amelyikük előbb elmegy, annak méltó búcsújáról a másik gondoskodik.