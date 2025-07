Előre szóltak: különös szakember járja be a falut

Biharugra területén a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum megbízásából fémkereső műszerrel folytatott feltárási tevékenységet végző szakember kezdi meg a munkáját – írták az önkormányzat hivatalos oldalán. A jegyző a szakember által használt autó típusát és rendszámát is közölte, hogy be tudják azonosítani a falu lakói, kiről is van szó.