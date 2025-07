Felvettek! Hatalmas bulival egybekötött pontvárót tartottak Békéscsabán – fotók, videók!

Az élet érdekes forgatókönyvíró

Az élet azonban néha érdekes forgatókönyvíró, mert 20 óra után még perceket kellett várni, hogy megérkezzen az első értesítés, de végül ez is megtörtént, azután pedig már felgyorsultak az események, és szinte másodpercenként lehetett hallani a Csabagyöngye Stégének egyik vagy éppen a másik részéről egy örömsikítást vagy kiállítást. Mindenki másképpen élte meg ezeket a pillanatokat, akadt, aki meghatódva, más diadalittasan, örömmámorban úszva. A fiatalok, a barátok pedig nagyon tudtak örülni a másik sikerének is. Szép pillanatok voltak, külön érdekesség, hogy akadtak 30-as, 40-es éveikben járó felvételizők, akik szintén kilátogattak az estre. Persze többségében voltak a fiatalok, és ahogy hallottuk, kifejezetten nívós egyetemekre kerültek be a felvételizők.