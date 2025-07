Megjöttek a részletek: kiírták a rendkívül népszerű pályázatot – videóval

– A Magyar Falu Programban évek óta nagyon fontos fejlesztéseket hajtunk végre. Néhány évvel ezelőtt egy rendkívül népszerű pályázatot hirdettünk, ezt meg fogjuk hirdetni most is. Figyeljetek csak, jönnek a részletek! – hallható abban a videóban, melyet Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa tett közzé közösségi oldalán. A felelős állattartásra vonatozó pályázat már meg is jelent.

A felelős állattartásra vonatkozó pályázat keretösszege 500 millió forint. Fotó: Gyopáros Alpár/Facebook

A felelős állattartásra vonatkozó pályázat keretösszege 500 millió forint

A videóban elhangzik az is, hogy a Magyar Falu Programban ismét meghirdetik a felelős állattartásra való felhívást. Egy 500 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésükre, a felhívás hétfőn kora délután megjelent.

Kérem az önkormányzatokat, pályázzanak sikerrel!

– ezt pedig már Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos tette hozzá. A két kormánybiztos nyomatékosította, hogy az állatvédelem továbbra is közös ügyük.

Nagy hírt kaptak a csabai állatvédők

Megújulhat a Csabai Állatvédők menhelye – jelentette be nemrégiben dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja. A legfontosabb beavatkozásokat már idén elvégzik a csabai állatmenhelyen.