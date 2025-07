A bizalom embere, aki segít, támogat óvodást és időseket egyaránt

Olyan fórumot hívtak össze Magyardombegyházon, ahol a háziorvos, az aljegyző, a polgármester, a rendőrkapitány is várta a lakosság kérdéseit, sőt, sok információval is szolgáltak a megjelenteknek. A falugondnok, Dohor László is bemutatkozott és a falugondnoki szolgálatról, 2025. márciusa óta betöltött munkájáról is beszámolt, válaszolt a lakosok kérdéseire.

A falugondnok, Dohor László és Sümeginé Ország Edit. A szerző felvétele

Falugondnok sokrétű munkával

A polgármester, Dohorné Szilasi Anikó kiemelte, a falugondnoki szolgáltatás célja az intézmények hiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítése, a segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

A magyarbánhegyesiek kérdezték, miben számíthatnak a falugondnokra. A szerző felvétele

Sümeginé Ország Edit, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, 35 éve létezik ez a szolgáltatás hazánkban.

– A mindennapi szükséglete ha nem biztosított egy településen a lakosságnak (bolt, szociális ellátás, oktatási, egészségügyi és szórakozási lehetőségek elérése), akkor a falugondnok az, aki ezeket eljuttatja a lakosokhoz, vagy az embereket viszi el célirányosan a megfelelő helyekre. 35 év alatt a cél, a szándék ugyanaz.

Ő a jelzőrendszer tagja is

Egy kistelepülés életében, fennmaradásában fontos szerepe van a falugondnoki szolgálatnak. Az elmúlt évtizedek alatt modernizálódott a járműparkjuk, van állami normatíva (1998 óta), vannak pályázati lehetőségek, hogy megfelelő tárgyi feltételek adottak legyenek a falugondnokok hatékony munkavégzéséhez.

Rákérdeztünk, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy jó falugondnok?

– Segítő személyiségjegyei legyenek. Jó problémamegoldó képessége, jó kommunikációja legyen a kicsi óvodások és az idős korosztály felé is. Rengeteg információval, kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. Ő a jelzőrendszer tagja is. Ez egy bizalmon alapuló munka.