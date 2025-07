Elég akár egy ötszázas, és máris teljesül a velencei álom, luxuskivitelben

Ha valaki azt mondja, hogy kókusz tekercset kérek, és az tölcséres fagyi lesz, azonnal felriadok az álmomból. Még pár éve is. Ma már azonban mindez természetes. Sőt, most már elég egy ötszázas, és teljesül a velencei álom, luxuskivitelben. Ezt is láttuk fagyipiaci sétánkon.

A fagyi a Lencsési-lakótelepen is népszerű, nem csoda, hogy megy a verseny a vásárlókért Fotó: Bencsik Adam

Gomba módra megszaporodtak a fagyizók

A békéscsabai Lencsési-lakótelepen gomba módra megszaporodtak a fagyizók. A gomba azért is megállja a helyét, mert volt először a Gomba ABC, amiből aztán zöldségest alakítottak ki, miként a mellette lévő, Gomba II-ből is. Utóbbiból aztán hamburgerező lett, majd most a szezonban fagyizó. Hogy a helyzetet tovább bonyolítsuk, nemrégiben nyílt egy hamburgerező egy sarokkal arrébb, a szintén nem is olyan régen nyitott zöldségessel szemben. Közben átellenben ott van egy fagyizó, éppen szemben a Berény-Kenyér Pékség mintaboltjával, ami nem sokkal ezelőttig a Lipóti Pékség mintaboltja volt.

Már kocsmából van a legkevesebb a Lencsésin

A felsoroltakat kiheverni beugrottunk volna egy hideg korsó sörre a Lencsésin, de már kocsmából van a legkevesebb, sorra zártak be. Utcai dinnyésből és fagyizóból viszont széles a kínálat, mi a pékséggel szemközti fagyizót választottuk, bár mehettünk volna hagyományápolásból a csavarosba is, tőle pár méterre, ami szintén népszerű.

A tölcsér mellett döntöttünk

Hegedűs Adrienn kiszolgáló szívélyesen fogadott, és egyből megkérdezte, hogy tölcsérben vagy hűtött üvegkehelyben kérjük-e a fagylaltot. A tölcsér mellett döntöttünk. Én, aki a vanília, csoki, eper triumvirátus vonzásában nőttem fel, egy háromgömböst kértem.

A fagyi egyik kulcskérdése: mennyi egy gombóc?

A gömbnél pedig elérkeztünk a fagylalt újabb kulcskérdéséhez. Mennyi is egy gombóc ára, ami nem szilvás, bár már ilyen ízesítésű fagyi is létezik. A Lencsésin 460-600 forint között mozog egy gombóc ára, de vannak már Békéscsaba városában olyan helyek is, ahol 650-700 forintot is elkérnek egyetlen adagért. A mennyiség viszont nem mindig arányos az árral. Van, ahol egy gombóc akkora, mint egy teniszlabda, máshol viszont épp, hogy kóstolóra elég. A vásárlók megosztottak, de talán egyikük véleménye a legmérvadóbb: ha finom és sok, akkor megéri.