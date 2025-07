Ha villantani akarsz, ezeket az emojikat vesd be!

A nemzetközi kutatások szerint ma már minden generáció használja az emojikat a digitális kommunikációban. Ez a vizuális nyelv tökéletesen illeszkedik a mai médiatér trendjeihez, ahol a figyelemért rövid és könnyen értelmezhető üzenetek versengenek. A közösségi médiában különösen fontos szerepet kapnak az emotikonok, hiszen nemcsak színesítik a mondanivalót, de segítenek az érzelmek és reakciók azonnali, vizuális kifejezésében is – olvasható a Yettel Magyarország friss elemzésében.

2025 emojitrendjei. Fotó: Illusztráció

Másként értelmeznek egy-egy emojit a különböző generációk

A Yettel legutóbbi, átfogó kutatása szerint a válaszadók háromnegyedével már előfordult, hogy kapott olyan emojit, aminek nem volt biztos a jelentésében. Egy félreértett jel, egy másként értelmezett ikon sokszor elég ahhoz, hogy elbeszéljünk egymás mellett. A leggyakoribb félreértések pedig nem is a romantikus üzenetváltásokban történnek, hanem a generációk között.

A legnagyobb értelmezési szakadék a like jelnél figyelhető meg: míg a válaszadók háromnegyede (76%) egyszerű jóváhagyásként, pozitív visszacsatolásként értelmezi, a Z generáció 27%-a már egyértelműen negatív üzenetet olvas ki belőle – elutasítást, iróniát vagy akár sértést. Hasonlóan kettős jelentést hordoz a klasszikus mosolygó fej is: az idősebbek (X és Y generáció) 57%-a szerint ez kedves, pozitív, barátságos jelzés, ezzel szemben a Z generáció 45%-a passzív-agresszív, lekezelő üzenetként értelmezi – mintha azt mondaná: „erre nem is érdemes reagálni”.

Miként kerülhetjük el az emoji balhékat?

Annak érdekében, hogy elkerüljük az emoji-használat okozta konfliktusokat, tartsunk be három alapszabályt:

• Ne feltételezzük, hogy mindenki ugyanúgy értelmezi az adott jelet – főleg családi vagy munkahelyi beszélgetésekben.

• Kérdezzünk rá bátran, ha nem értünk valamit – így elkerülhetjük a kínos félreértéseket.

• Tartsuk észben, hogy az emojik is változnak – amit tíz éve mosolynak gondoltunk, ma már lehet gúnyos vagy passzív-agresszív jelentésű.

2025 emojitrendjei: fásultság, környezettudatosság

Guid Ádám médiakutató elmondta, a 2025-ben érkezett, új emojik közül gyorsan kiváltak a legnépszerűbbek, ezek között említhető a táskás szemekkel ábrázolt emotikon, ami a felhasználók szerint jól reagál a 2025-ös év zavaros eseményeire. Kreatív, művészeti tematikájú posztokban egyre gyakrabban jelenik meg a festőpaletta, biztonsági kérdésekkel kapcsolatos megosztásokban az ujjlenyomat, a környezettudatos felhasználók pedig egy kopár fával utalnak a klímaváltozás következményeire.