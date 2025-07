Naplemente után is várta a látogatókat a különleges vásár - videóval, galériával

Éjszakai Kézműves és Termelői Vásár nem nagyon van Békés vármegyében, ezért is szerettünk volna egy ilyen programot életre hívni – mondta el a helyszínen az éjszakai vásárról Tárnok Tamara. Az esemény főszervezője kiemelte, hazánkban például Baján van hasonló rendezvény, de a délebbi országokban bevett dolog, hogy az esti órákban tartanak ilyen programot.

Az éjszakai vásár rengeteg különleges kézműves és termelői portékát tartogatott Fotó: Dinya Magdolna

Éjszakai vásár a napközbeni fürdőzés után

– Gyulán is megfigyelhető, hogy a turisták napközben fürdőznek, amikor nagy nyári meleg van, nem igazán szeret senki mozogni, ez is erősítette, hogy életre hívjunk egy ilyen kezdeményezést. Természetesen a helyi érdeklődőkre is ugyanúgy számítunk – fogalmazott Tárnok Tamara. A főszervező ennek jegyében eljuttatta a vásár plakátjait és szórólapjait a helyi szállodákba, illetve a város forgalmasabb helyeire egyaránt.

A programot június 21-e után második alkalommal szervezték meg. – Bár az előző dátum ballagások napjára esett, mégsem lehettünk elégedetlenek. Nagyon jó hangulatban, eredményesen telt a premier – tette hozzá. – A bolhapiac pedig több szempontból is ideális helyszín a vásár számára, ahol annak vezetője még élő zenéről is gondoskodott.

Változatos kínálat várta az érdeklődőket

Szombaton este, illetve éjszaka 28 kézműves és termelő kínálta a portékáit a vásáron, többségében helyiek, de más megyei településekről, illetve a megyén kívülről, például Kiskőrösről is jöttek árusok.

Tamaránál kosárfonással készített termékekből, illetve strucctojásból készített ékszerekből választhattak az érdeklődők, de a teljesség igénye nélkül szörpök, levendulás olaj, ékszer, kerámia, dinnye, zöldség, bőrműves különlegességek, házi kolbász és füstölt termékek, tíztojásos tészta, rétes, lekvár és arcfestés is színesítette a palettát.

A nyáron még két alkalommal, augusztus 9-én és augusztus 30-án lesz Éjszakai Kézműves és Termelői Vásár.