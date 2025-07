Összecsaptak a kommentelők, hol is a legfinomabb a dinnye

Elsősorban íz alapján sorakoztatták fel a véleményeket a Beol Facebook-oldalán a kommentelők a dinnye kapcsán. Elek, Medgyesegyháza, Dévaványa, Gyula, Gerendás, Orosháza, Mezőberény, Csanádapáca – csak néhány település a dinnyehatalmak hosszú sorából. Egyben viszont mindenki biztos: náluk terem a legjobb, legédesebb dinnye.

Igazi nyári élmény a dinnye, kerestük a legfinomabbat, sokan reagáltak Fotó: Lehoczky Péter

Rengetegen esküsznek a medgyesi dinnyére

„Nem akarok neveket írni, de a legjobbakat Eleken termelik!” – írta az egyik hozzászóló. Persze, a többiek sem hagyták szó nélkül a kijelentést. Rengetegen esküsznek a medgyesi dinnyére – „Mézédes, mint a gyerekkor!”

Vannak, akik borúsan látják a helyzetet

„Nincsen jó dinnye Békésben! Évről évre rosszabb!” – fakadt ki valaki, míg mások a minőség visszatéréséről számolnak be: „Tévedés, hogy nem jó! Vannak még olyanok, akik szívvel-lélekkel termelnek!” Sokan konkrét neveket és helyeket is említettek, gyakran termelőt is. „Csabaszabadi előtt a kanyarban, Kocziha Gyuriéknál!” – írta egy rajongó, míg mások a „Széles Dinnye” mellett kampányoltak teljes mellszélességgel. Sőt, egyesek poénnal fűszerezték a véleményüket: „A kiskertemben! A kisfiammal ültettem” – osztotta meg egy büszke családapa.

Békés vármegyei dinnyetérkép rajzolódott ki

A bejegyzések alapján egyfajta dinnyetérkép rajzolódott ki Békés vármegyéről. A leggyakrabban visszatérő nevek közé tartozik:

Medgyesegyháza: sokak szerint a legjobb görög- és sárgadinnyék innen származnak. A „Verbai dinnye” kifejezetten legendás.

Gyula és a Széles Dinnye neve már-már brand a kommentelők körében.

Dévaványa, különösen a Szederkert utca végén Urbán Eszternél – itt is méltatták a mézédes ízvilágot.

Csabaszabadi, Gerendás, Köröstarcsa, Mezőberény és Orosháza is gyakran felbukkan.

A legtöbb helyen nem kell méz a dinnyére

A dinnyefogyasztás nem csak nyári szokás, hanem emlékek, érzések, szokások összessége. A válaszokból sugárzik az elkötelezettség, sőt néha a csalódottság is. Egy hozzászóló például így fakadt ki: „Én még az idén nem ettem igazi mézédes dinnyét. Ha csak meg nem locsoltam mézzel.”