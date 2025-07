Kiköltözött a kórházból a cukorbeteg gyermekek bázisa, élményekkel töltik meg a nyarat

Készségesen állnak a gyermekek és szülők rendelkezésre

A DiabétESZESEN egyesületnek már a neve is tükrözi, hogy sok mindent kell tudnia annak, aki diabétesszel él, vagy van a családjában, társaságában diabos. Ez az állapot, helyzet valóban egy kemény dió. Az egyesület kabalafigurája, Ede, a kedves arcú dió azonban éppen azt a védőburkot jelképezi, amelyet Kolozsi doktornő és kollégái, a diabetológiai szakápolók, diabetológiai szakdietetikus, gyermek szakápolók és fejlesztő pedagógusok igyekeznek minél erősebbre, szilárdabbra építeni. Ezért töltenek a lehető legtöbb időt a páncienseikkel, akár szabad idejükben is készségesen állnak a gyermekek és szülők rendelkezésre.

A tábor küldetése jóval túlmutat a cukorbetegségen

A hétfőn kezdődött, egyhetes sarkadi, napközis táborba Békéscsabáról, Gyuláról, Orosházáról, Szolnokról, Szarvasról, Dobozról, Kötegyánból, Medgyesegyházáról, Kétsopronyból, Zsadányból, Nagyszalontáról, Mezőberényből és helyből is érkeztek gyermekek. Autizmussal élő, gluténérzékeny, valamint más krónikus betegséggel küzdő gyermekek, fiatalok is látogatják a tábort, sőt, olyan érdeklődők is becsatlakoznak, akiknek nincs orvosi kezelést igénylő egészséügyi problémájuk. Így a tábor küldetése jóval túlmutat a cukorbetegségen. A szervezők a zászlajukra tűzték általában, tehát minden betegséggel, a segítségre szorulókkal kapcsolatosan az érzékenyítést, az elfogadás megkönnyítését is.

Érdekes, tanulságos, kalandos programokban van részük

A táborozóknak egész héten érdekes, tanulságos, kalandos programokban van részük, és kifejezetten nekik készült, egészséges finomságokban sincs hiány. Amikor csak lehet, a szabadban töltik az időt, a Sarkadi Éden Gyermek és Ifjúsági Tábor kiváló helyszín. A szabad levegőn töltött idő, a mozgás mindenkinek jó hatással van az egészségére, a cukorbeteg gyermekeknek pedig különösen ügyelniük kell arra, hogy aktívak legyenek.

Hétfőn volt közös strandolás, a programban szerepel gyulai városismereti program városnéző kisvonattal, emellett egy minigolf pályát és egy játszóházat is benépesítenek majd a táborozók. A kicsik és óriások napján érdekes kísérletek, illetve kézműveskedés mellett szájhigiéniás foglalkozás teszi tanulságossá az együtt töltött időt.