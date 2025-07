Előzzük meg a büntetőpontokat: erre figyeljünk a biztonsági öv használatakor

– A biztonsági öv változások nem az eszköz használatát, hanem épp a nem használatát illetően jelentenek újdonságot. A módosítások ugyanis a felelősségre vonás tekintetében történtek. Akadnak azonban egyéb érdekességek is a biztonsági rendszer kapcsán: például hogy alkalmazható itt az orvosi igazolás. Maga a bírság nem úszható meg, de vannak bizony olyan esetek, amik felmentést adnak a biztonsági öv használata alól – olvasható a bama.hu cikkében.

Már az objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. Fotó: MW Archívum

Mint írják, a biztonsági öv változások lényegében egy törvénymódosítást jelentenek, miszerint július 5-től már az objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. Ez azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója – vagy bizonyos esetekben akár a jármű használója – felel az utasok övhasználatáért is. Így már nem az utas, hanem az autó tulajdonosa (vagy bérelt autó esetén a bérlő) viseli a büntetést, ha az utas nem használja az övet. A módosítás célja, hogy növeljék a biztonsági öv használatát, mely Magyarországon még mindig elmarad az európai átlagtól.

Ha nem csatoljuk be a biztonsági övet, az komoly következményekkel járhat: a bírság mértékre 50 ezer forint is lehet, ráadásul 3 büntetőpont is jár érte. Hat ilyen mulasztás után már veszélyben is lehet a jogosítványunk. Akadnak azonban olyan esetek, amikor legálisan hagyhatjuk el a biztonsági övet, ám ehhez szükséges egy orvosi igazolás tartós- vagy ideiglenesen fennálló egészségügyi problémáról. Ezeket az eseteket a bama.hu cikkében olvashatjuk.

Mutatjuk, július 5-től ki állja a büntetést, ha valaki nem kapcsolja be az övet az autóban.