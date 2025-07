Vészesen elfajult a helyzet, újabb határozott lépésre szánta el magát a város

Szarvas Péter polgármester korábban elmondta, hogy felkészült a város a békéscsabai galambinvázióra. Aztán, ahogy azt várta, be is következett a háború, megtámadták az örvös galambok a várost. A városvezető hozzátette, hogy Békéscsaba értékének kell tekinteni azt, hogy sok fa van a közterületeken, ugyanakkor az örvös galambok is pont ezt a környezetet kedvelik, jellemzően fákon telepednek meg, nem az épületeken.

A békéscsabai galambinvázió miatt újabb intézkedést jelentett be Szarvas Péter polgármester. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hétről húszra növelték az élvefogó csapdák számát

Bár hozott intézkedéseket az önkormányzat, nem bizonyult elégségesnek, ezért nemrég újabb 5 millió forintot szavaztak meg a városgazdálkodási kft. számára. Amíg korábban a város több helyszínén – a vasútállomástól az István malomig – hét élvefogó csapda működött, addig immár húsz üzemel. A vállalkozó elmesélte, hogy mi lesz a ketrecekbe került madarakkal: három nap karantén után a beteg példányokat megsemmisítik, míg az egészségeseket messzire, 100 kilométerre viszik, a Hortobágyra, és ott engedik el őket.

Egy ideig nem működött az egyik takarítógép, de újra szolgálatba állt

A városgazdálkodási kft.-nél korábban elmondták, hogy folyamatosan takarítanak is a városban, hogy eltüntessék a közterületekről a galambpiszkot. Főleg a belvárosra, a Szent István térre és az Andrássy útra összpontosítanak. Három gépet vetnek be: egy elektromos, nagy nyomású tisztítógépet, egy elektromos szívó-seprőgépet és egy elektromos magasnyomású mosót. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy egy ideig azért maradt el a takarítás, mert a leginkább hatékony gép elromlott és szervizelni kellett, mostanra azonban ismét szolgálatba állt.

Az ingatlanok előtt a tulajdonosoknak, használóknak kell takarítaniuk

A városvezető a pénteken a városházán tartott sajtótájékoztatón ismét kiemelte: továbbra is érvényben van az az önkormányzati rendelet, amely alapján az ingatlantulajdonosoknak, -használóknak kell rendben tartaniuk az ingatlanok előtti részt 15 méterig. Ez vonatkozik a galambpiszok feltakarítására, de például az eldobott szemét vagy a cigarettacsikk összegyűjtésére is. Együttműködést kért ebben, az önkormányzatnál emiatt eddig nem büntetettek, de nem is szeretnének.