Itt nemcsak azt tudod meg, honnan jött, amit megveszel, hanem azt is, hogy ki készítette - videóval

Van Békéscsaba szívében egy zöld sziget, Zöld Kosár névre hallgat, ahol belenéztünk, miként is zajlik a termelőkkel az egyeztetés és árubeszerzés. Ulbert Zoltán és felesége, Márti, valamint munkatársaik avattak be az üzletmenetbe.

Békéscsaba szívébe mindenhonnan érkeznek a termelők kincsei Fotó: Dinya Magdolna

Békéscsaba szívébe mindenhonnan érkeznek a termelők kincsei

– Egyeztetünk Nagy Józsival, mikor ér ide a görögdinnyével, Hajnalkával, hogy tud-e vajon hozni szilvát – mondta kollégáinak a tulajdonos. – Nórival is egyeztetünk, ő kel a leghamarabb, pár óra múlva, alighogy beköszönt a hétfő, már a joghurtokat kezdi csomagolni nekünk, 11-körül lesz itt velük. Most megyünk be mi is a boltba, előpakolni a kisütendő pékárukat Orosházáról, Szarvasról, Ásotthalomról.

Józsitól kért zöldbélű sárgadinnyét, Valiéktól is kell

Ulbert Zoltán ezt követően sem pihent, és már sorolta: Janinak is szólni fog, megjött a szőlőfürt védőháló, a sokszor használható, majd együtt teszik fel a finom csabagyöngye fürtökre. Számba veszik Mártival a következő két-három napot, a rendeléseket, leszűrik, megnézik a bolti privát üzenőfalat, mit írt fel Héda, Zsuzsi, Fatime. Erzsi hozza délelőtt cukkinit, Feri pedig, ha el tud érni hozzájuk, a paradicsomot. Józsitól kért zöldbélű sárgadinnyét, mint mondta, Valiéktól is kell.

Legyen finom tönkölysüti, és érkezzenek Peti finom szeletelt sonkái

– És olyan, de olyan tv-paprikát hoztak még szombaton, hogy idén még ilyet nem ettünk – ecsetelte a tulajdonos. – Gádorosra, Nagyszénásra jó időben leadjuk a készíteni valókat, legyen finom tönkölysüti és érkezzenek Peti finom szeletelt sonkái. Hétfő reggel 7:30-ig sok tennivaló akad még, a boltban, a gazdáknál, a kis kézműves üzemekben. Reggelre kelve várunk benneteket sok szeretettel.

És hogy mit mondanak a vásárlók?

Főként azt, hogy ez már egy közösség, ahol a bolt a környezet és az egészség szolgálatában áll. Aki egyszer betér ide, könnyen törzsvásárlóvá válik, nemcsak a kiváló minőség, hanem az itt uralkodó emberközeli hangulat miatt is.