Hírösszefoglaló 5 órája

Nem csak az utakon, de a csészénkben is veszély leselkedik ránk

Ha te is vettél ebből a teából, akkor jobb, ha nem kortyolsz bele, ugyanis komoly veszélyeket rejt. Csúnyán összetörtek az autók és egy gyermek is megsérült a csabai balesetben. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. július 19-én.

Baleset törte meg a csendet Békéscsabán: két autó csattant össze. Hatan baleseteztek: két autó csattant a Tescónál. Fotó: Dinya Magdolna Ezért rohantak a mentők Békéscsabán Csúnyán összecsattant két autó a Tescónál. A baleset során egy gyermek és egy fiatal is megsérült. Riasztás a hazai élelmiszerpiacon Egészségügyi kockázatok miatt visszahívták a magyarok kedvenc teáját. Ha ilyet vett, akkor ne igya meg, hanem azonnal vigye vissza! A tea fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet. Forrás: shutterstock Csöndes tappancsok a gazban Orosháza határában két kiskutya tűnt fel a semmiből. Se gazda, se nyom, csak finom falatok és egy menhelyes csapat, akik tudták, hogyan kell közelíteni. Nem volt egyszerű – de most már biztonságban vannak. Gazda az ilyen? A kutyák a gazban várták, mi lesz a sorsuk. Forrás: Facebook Szomjazik a föld Békésben A nyári perzselő aszályban a magyar táblák már vízért könyörögnek. Idén csaknem 13 millió köbméter öntözővíz érkezik – díjmentesen a gazdáknak. Az államtitkár, Hubai Imre, és Erdős Norbert országgyűlési képviselő a helyszínen is látta: víz kell, és jön is – kombinálva az új rendszereket, fejlesztéseket. Az államtitkár és Erdős Norbert országgyűlési képviselő egy helyszíni bejáráson. Fotó: Török Levente Itt a kiskapu: így mehetsz nyugdíjba Már a nyugdíjra gondolsz, de aggódsz a szolgálati időd miatt? Nem kell! Mutatjuk, kinek adható és milyen feltételeknek kell megfelelni a kivételes nyugellátás engedélyezéséhez. Mutatjuk, kinek adható és milyen feltételeknek kell megfelelni a kivételes nyugellátás engedélyezéséhez.

Forrás: Shutterstock Valami készül Gyomaendrődön Egy különleges csárda került a reflektorfénybe – nemcsak a Dining Guide top listáján szerepel, de most új gazdára is vár. A Körös-parti hangulat, a díjnyertes konyha és egy csipetnyi titok – minden adott, hogy valami nagy dolog készülődjön Gyomaendrődön. A Dining Guide is magasra értékelte a Nagylaposi Birkacsárdát. Forrás: ingatlan.com Világgá indult Kokó, a vietnámi csüngőhasú törpedisznó. Gazdája égen-földön kereste. Az állat kalandos utat járt be. Megkerült Kokó, a csüngőhasú vietnámi törpedisznó. Forrás: Facebook

