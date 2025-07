Olcsóbban autózhatunk a fizetős utakon, akárhol is vesszük a matricát

Mint a Nemzeti Útdíj oldalán olvasható az autópályamatrica kapcsán, „a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói által végzett online értékesítésében kivezetésre kerül a vásárlók által fizetendő kényelmi díj, az e csatornán keresztül e-matricát vásárló ügyfeleink kizárólag a választott e-matrica árát kell, hogy megfizessék”. Lássuk, hogy mit is jelent a gyakorlatban a kényelmi díj megszűnése!

Fontos változás jön az autópályamatrica vásárlásában, több pénz marad az emberek zsebében. Fotó: Illusztráció

Autópályamatrica vásárlás kényelmi díj nélkül: 2 milliárdot spórolhatnak az emberek

– Éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek azzal, hogy szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskor – hangsúlyozta Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a napokban az M1 aktuális csatornán az MTI beszámolója szerint.

Mennyit fizetünk átlagosan kényelmi díjként?

Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. A helyettes államtitkár ennek kapcsán elmondta, egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, akár készpénzzel is, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az árakat letörje, egységesen megszüntesse a kényelmi díjakat, illetve hogy ne legyen kényelmi szolgáltatás az online vásárlás.

A rejtett költségek a leveszélyesebbek

Kiemelte, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz.

Elmondta, ez a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni amellett, hogy a vásárlók is jól járnak. Vannak szolgáltatók, akik 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, és ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem lesz olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználószám a lényeg. Azok viszont „ki fognak hullani” a piacról, akik annak érdekében indítottak egy applikációt, hogy kizárólag matricát értékesítsenek 1000-2000 forint plusz költségért – részletezte Solymár Károly Balázs, majd hozzátette, jelenleg 35 platformon lehet vásárolni e-matricát mobiltelefonon.