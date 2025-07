Ásós Géza nemes gesztusáról beszél az egész város

Ásós Géza és csapata új kifőzdéje a közelmúltban, július 12-én nyílt meg a hódmezővásárhelyi piacon.

Ásós Géza ismét bizonyitotta, hogy mekkora szíve van. Illusztráció: MW-archívum

Már az első nap is eseménydús volt Ásós Géza számára Vásárhelyen

Már az első nap is élménydúsra sikeredett, és Ásós Géza azt is elárulta, hogy mit dobtak be az ablakon át a vendéglátóhelyre. A vásárhelyiek amúgy is nagyon kedvesen viselkedtek.

Zavarba jöttek a jószívűségtől

Ahogy a Délmagyarország megírta, néhány napja egy vidéki férfi és párja Hódmezővásárhelyen járt. A helyi piacon költötték el szinte az összes pénzüket, de Ásós Géza nemrég nyílt kifőzdéjét és messze földön híres ételeit, főként a birkapörköltet, semmiképp sem szerették volna kihagyni. Úgy voltak vele, hogy majd bankkártyával kifizetik, ám a kifőzdében csak készpénz fogadnak el, mert még nincs termináljuk.

Fordultam volna kifelé, amikor Géza azt mondta, majd behozod a jövő héten. Sajnos nem tudtuk volna, mert nem Vásárhelyen lakunk. Erre kimért egy adag birkapörköltet

– osztották meg a történetüket egy helyi csoportban, és hogy ezután mi történt a cikk erről is beszámolt, és itt kiderül, hogy miként folytatódott a sztori.

– Olyan zavarba jöttem ettől az önzetlen, emberi jószívűségtől – fogalmazott a vendég az események kapcsán.

Az év embere

Géza 27 évvel ezelőtt egy sárga kempingbiciklivel jött el otthonról, és kezdte el az önálló életet – idén pedig a Beol.hu szavazatai alapján ő lett Az év embere. Ásós Géza, az ország első cigányétterme, a békési Kira vendéglő megálmodója, tulajdonosa és motorja sokak példaképe.

