Kedvezményes bérletekkel csábítanak az Árpád fürdőbe

Visszatérő témának számít az Árpád fürdő jegyárainak kérdése – mondta el sajtótájékoztatóján Szarvas Péter. A polgármester felelevenítette, hogy közelmúltbeli fogadónapján is kapott megkeresést azzal kapcsolatban, hogy a fürdőt üzemeltető Vagyonkezelő Zrt. megszüntetette a 17 órai utáni belépésre szolgáló 2200 forintos jegyet.

Az Árpád fürdő belépő árai sokakat foglalkoztatnak. Forrás: MW

A családok többsége kedveli az Árpád fürdőt

Ennek kapcsán kiemelte, hogy az egész napra szóló felnőttjegy 3000 forintba kerül. Úgy fogalmazott, hogy hazánkban vannak a békéscsabai Árpád fürdőnél jobban felszerelt, több attrakciót nyújtó fürdők, de szégyenkezniük nem kell.

– Az Árpád fürdőt a családok nagy többsége szereti, és vannak olyan szolgáltatások, ilyen a szauna vagy a téli fürdő, amit nyáron is igénybe lehet venni, és ezekért a szolgáltatásokért nem kell külön fizetni – fogalmazott Békéscsaba polgármestere. – Így a más fürdők jegyáraival történő összehasonlítás során érdemes a szolgáltatásokat is összevetni, azok versenyképesek.

Állampolgári megkeresés is érkezett

Mint elmondta, egy állampolgár kereste meg a 2200 forintos délutáni jegy megszüntetése kapcsán. Szarvas Péter kiemelte, akik korábban ezt a jegyet választották, azoknak érdemes átnézniük az árlistát. A 10 alkalmas bérlet 25 ezer forintba kerül, így 2500 forint egy alkalomra a belépő. 20 alkalmas bérlet 46 ezer forintért váltható, ebben az esetben 2300 forintra jön ki egy alkalomra a belépő. Mindkét bérlettel egész napra be lehet menni a fürdőbe.

A polgármester szólt arról is, hogy a 10 vagy 20 alkalmas bérlettel másokat is be lehet vinni. A fürdő egyébként kedvelt a helyiek és a más településeken élők körében is. Nyári napokon nagyon gyakran 1000-nél is többen keresik fel, és hétvégenként sokszor van telt ház. Egyszerre 1812-en lehetnek az Árpád-fürdőben, egy napon pedig összesen 3624-en.