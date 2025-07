Áramkimaradást is hozhat magával a brutális vihar, mutatjuk, miként jelezhetik a problémákat!

Szombaton tetőzik a hőség akár 40-41 fokos csúcshőmérséklettel Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, ahol jelenleg piros figyelmeztetés van érvényben. A nap folyamán, különösen a délutáni, esti órákban egy közeledő hidegfront hatására heves zivatarok várhatók, amelyeket 100 km/h-t is meghaladó széllökések, felhőszakadás, valamint nagy méretű jég is kísérhet. A zivatarok éjszaka is folytatódhatnak, vasárnap Délkelet-Magyarországon várhatók a legerősebb viharok – sorolta a várható történéseket az áramszolgáltató bejegyzésében.

Áramkimaradást is okozhat a brutális vihar, így jelezhetik a problémákat! Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az áramszolgáltató számára elsődleges az ellátás biztonsága

A várható időjárási viszonyok miatt előfordulhat, hogy az orkán erejű szél a két héttel ezelőtti vihar során tapasztaltakhoz hasonlóan károkat okoz. Az energetikai társaság hangsúlyozta, elkötlezettek amellett, hogy minden körülmények között biztosítsák az ellátás biztonságát, és szükség esetén gyorsan reagáljanak a fellépő üzemzavarokra.

Emlékeztettek, ha valaki az időjárás következtében áramszünetet vagy hálózati hibát tapasztal, forduljon hozzájuk bizalommal hibabejelentő vonalaikon. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. ellátási területén, jelesül Pest vármegye déli részén, illetve Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben: 06 62 565 881-os számon tehetik meg mindezt az érintettek.