Lakbér, rezsi, kaució – mutatjuk, hogy melyik városban mennyi az annyi!

A felvételi ponthatárok kihirdetésével hivatalosan is elindult az albérletpiaci főszezon. Az ingatlanpiaci szakértők szerint Budapesten az átlagos havi albérleti díjak elérhetik a 270–280 ezer forintot, amelyhez még hozzájön a jellemzően kéthavi kaució is. Ezzel szemben az albérlet Békéscsabán jóval kedvezőbb árkategóriában mozog, így a kisebb városokat előnyben részesítő diákok és fiatal bérlők számára is vonzó lehet. A költözés és berendezkedés költségeivel együtt egy budapesti indulás akár az egymillió forintot is meghaladhatja – hívják fel a figyelmet a szakértők.

Az albérlet Békéscsabán az egyik legolcsóbb, aki ide jön továbbtanulni, nem kell, hogy túl mélyen nyúljon a zsebébe. Illusztráció: Shutterstock

Albérlet Békéscsabán található az egyik legolcsóbban

Ahogy az MTI összefoglalta, az ingatlanhirdetési oldalak adatai szerint az egyik legolcsóbb albérleti piacot Békéscsaba kínálja: itt egy kétszobás lakás bérleti díja jellemzően 110–120 ezer forint havonta. Ezzel együtt Salgótarján számít még hasonlóan kedvezőnek, míg a többi nagyvárosban jóval magasabb árakkal kell számolni.

Így alakulnak az albérletárak vidéken és a fővárosban:

Debrecen: 210–250 ezer Ft

Győr: 190–230 ezer Ft

Szeged: 150–170 ezer Ft

Pécs: 140 ezer Ft

Miskolc, Szolnok: 110 ezer Ft

Békéscsaba: 110–120 ezer Ft

A fővárosi árakhoz képest ez hatalmas különbség: Budapesten egy kétszobás lakásért átlagosan 261–300 ezer forintot is elkérnek, míg a garzonok ára is eléri a 200 ezer forintot. A II. és V. kerületben az árak akár a 350 ezer forintot is meghaladhatják.

Óriási az eltérés kerületenként is

A fővároson belül a legdrágább a II. kerület (átlagosan 350 ezer Ft), míg a legolcsóbb a XXIII. kerület, 160 ezer forintos átlagos bérleti díjjal. A XI. és XIII. kerületekben jellemzően 235–322 ezer forint közötti összeget kérnek, de a belső pesti kerületekben sem ritka a 140–150 ezres garzon.

Fontos a szerződés – és az előzetes kalkuláció

A szakértők hangsúlyozzák: az albérleti szerződést célszerű írásban megkötni, amely tartalmazza a bérleti díjat, a fizetés határidejét, a kaució mértékét és a közüzemi költségek megosztását. A bérbeadók szinte mindenhol legalább kéthavi kauciót kérnek, de drágább ingatlanok vagy új bérlők esetén ez akár három havi is lehet.

Aki például Békéscsabán keres albérletet, számíthat arra, hogy a vidéki átlag alatt, relatíve kis induló költséggel találhat lakást – ami különösen a diákok vagy kezdő munkavállalók számára lehet kedvező.

Ugyanakkor a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a nyár közepi csúcsidőszakban fokozott a verseny a jobb ár-érték arányú ingatlanokért, ezért érdemes időben lépni és mérlegelni, hogy rögtön beköltözünk, vagy kivárjuk, amíg esetleg apadnak az árak.