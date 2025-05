Erdős Norbert: Ukrajna csatlakozása veszélyt jelentene az agrárium szereplőire

Sajtótájékoztatót tartott Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője. A Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás volt a téma. A politikus az ukrán EU-csatlakozás jelentette veszélyekről beszélt. – Sorsdöntő kérdésről kell elmondanunk a véleményünket – kezdte a sajtótájékoztatót Erdős Norbert.

Erdős Norbert szerdai sajtótájékoztatóján Ukrajna csatalkozásáról, annak veszélyeiről beszélt

Fotó: Beol.hu

Voks 2025: véleménynyilvánító szavazás

– Miért nem támogatjuk Ukrajna felvételét? Magam részéről a legfontosabb szempontnak azt tartom – e térség mezőgazdasági jellegéből adódóan –, hogy az ukrán mezőgazdaság, a gazdálkodásba bevont földterület akkora méretűek, hogy a csatlakozás következtében az EU-s támogatások jelentős részét elvinné. A magyar gazdálkodók, de a nyugat- és a közép-európai tagállamok gazdái is minden tekintetben hátrányos helyzetbe kerülnének. A magyar agráriumot, élelmiszeripart is veszélyeztetné Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba, a tagságuk a kohéziós források átrendezését is jelentené. Ezzel Magyarország elesne kohéziós forrásoktól és agrártámogatásoktól.

A politikus más érveket is megemlített: a közbiztonság helyzetét a kockázatok közé sorolta, ahogy a közegészségügyi veszélyeket (oltások hiánya miatt) is.

– A hétfőtől elérhető szavazólapokon azt javaslom, szavazzanak nemmel Ukrajna felvételére az EU-ba – mondta el Erdős Norbert.