Tömegeket vonzott a Jaminai Vigadalom - galériával, videóval

Opauszki Zoltán, a szervező Körösvidék Alapítvány elnöke elmondta, a Jaminai Vigadalom legfőbb célja, hogy tovább erősítsék a közösségeket, lehetőségeket teremtsenek a közösségek találkozására.

Vigadalom: a A Jaminai program ezúttal is remek meglepetéseket tartogatott. Fotó, videó: Kiss Zoltán

Jaminai Vigadalom – gondoltak a családokra

– A kezdetektől olyan rendezvény szervezésében gondolkodtunk, amely elsősorban a gyermekeket és a kisgyermekes családokat szólítja meg – tette hozzá Opauszki Zoltán. – Azt vallom, ha a gyerekek számára egész nap tudunk jó programokat biztosítani, akkor a szülők is találkozhatnak, beszélgethetnek egymással. Az alapítvány elnöke elárulta, ő is igyekszik ilyenkor is minél többet beszélgetni az emberekkel.

Színes programkínálattal készültek

Kérdésünkre kifejtette, idén is színes programkínálattal készültek.

– Sportolók mutatkoztak be. Volt kickbox bemutató a Békéscsabai Lakótelepi SE-vel és Jalte Shotokan bemutató. A kulturális program részeként fellépett a Szőlőfürt Citaraegyüttes, Gál István, Tücsök Peti és Hevesi Imre – emelte ki Opauszki Zoltán.

Számos kísérőprogram közül is választhattak a látogatók. Volt airsoft bemutató és több zöld program, játékos foglalkozás, arcfestés, kézműves foglalkozás. Ahogy nagy sikert aratott a haluskakóstoló is, a kiváló ételt a CsabaParkban készítették. A rendezvény fővédnöke dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő volt, mindketten személyesen is ellátogattak a vigadalomra.