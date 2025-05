Nagyszabású véradást szerveznek a városháza dísztermében

Frankó Attila 2020 óta szervez rendszeresen véradásokat, most tehát fontos évfordulóhoz, jubileumhoz érkezett a karitatív akció. A mostani esemény szervezésében szerepet vállal a békéscsabai önkormányzat is, így annak a városháza díszterme ad otthont. Kiemelte: egyedülálló a helyszín, és szeretnének hagyományt is teremteni.

Nagyszabású jubileumi véradást szerveznek a békéscsabai városháza dísztermében május 12-én.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Május 12-én lesz a nagyszabású véradás a városháza dísztermében

A jubileumi véradás május 12-én, hétfőn 9 és 14 óra között lesz a díszteremben, az akcióra mintegy száz önkéntest várnak. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta: amennyiben legalább 33 véradó segítséget nyújt – amire minden esély megvan –, akkor kijelenthetik, hogy 2000 óta az önzetlen véradóknak köszönhetően 11 ezer életet mentettek meg.