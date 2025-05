Szigeti Antal atyának pozitívak az első benyomásai az új pápáról

A bíborosi konklávénak mindössze két nap elegendő volt, hogy Ferenc pápa húsvéthétfői halála után pápává válassza az amerikai származású Robert Francis Prevost bíborost. Az új pápa, XIV. Leó megválasztása kapcsán Szigeti Antalt, a Békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyház plébánosát kérdeztük. Elmondta, sokat nem tudni a bíborosról, a hirtelen beszerzett információk és az első személyes benyomásai alapján tud nyilatkozni.

Robert Francis Prevost, azaz XIV.Leó lett az új pápa.mFotó: Alessandra Tarantino / Forrás: MTI/AP

Szigeti Antal is sokat imádkozott az új pápa választásakor

– Sok-sok imádság előzte meg a választását, mi is fohászkodtunk, az égieknél bizonyára meghallgatásra találtak ezek. Pozitív az első benyomásom róla, bizonyára az emberi szempontokon túl a Szentlélek is vezette a választást, és Robert Francis Prevost alkalmas Krisztus földi helytartójának. Bízunk abban, hogy nemcsak katolikus elvű hívők előtt szerez tekintélyt, hanem – ahogyan előző pápa, Ferenc is – köztiszteletben áll majd. XIV. Leó szimpatikus, Ágoston-rendi szerzetes volt, Peruban is dolgozott missziósként. Az egykori osztálytársa nyilatkozta róla: olyan ember, akiről nem lehet rosszat mondani. Csendes, megfontolt és nagy tudású. Bízunk benne, így is van, s így is marad – fejtette ki gondolatait Szigeti Antal.