XIV. Leó pápa: a névválasztása is egy pápai program

A mezőhegyesi katolikus gyülekezet plébánosát, dr. Kasuba Róbertet kérdeztük a pápaválasztás végeredményéről.

Dr. Kasuba Róbert

Forrás: Facebook

– Meglátásom szerint XIV. Leó pápa névválasztása is egy pápai program. Hiszen XIII. Leó pápa egy, a világ problémáit jól érzékelő, szociálisan és emberileg is nagyon érzékeny ember volt, aki például a Rerum novarum kezdetű enciklikájában a világ változásaira is reagált. XIV. Leó pápa Ferenc pápa közvetlen munkatársa volt, így bízhatunk abban, hogy a Ferenc pápa által megkezdett szinodális utat folytatja majd, amelynek célja többek között az egyház és a hívek közelítése, a közös együtt munkálkodás az egyház érdekében.

Új pápa: biztosítva látszik az egyház fejlődése

Az új pápa személyisége láthatóan csendes, szelíd, s ezáltal még könnyebben szólhat az egyház egész közösségéhez, minden emberhez. Számomra öröm, hogy őt választották a bíboros atyák, mert úgy vélem, az egyház fejlődése biztosítva látszik – nyilatkozta dr. Kasuba Róbert.