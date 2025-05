Irányíthatatlan tűzviharral küzdöttek, a lakókat megkérték, hogy zárkózzanak be otthonaikba

Az egyik emlékezetes tűzesetnél méhek, a másiknál a füstfelhő mögül előbukkanó, rejtett veszélyek okoztak fejtörést a tűzoltóknak.

Nagy bajt okozhatott volna a szélirány változása a nagyszénási tűzesetnél. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Lángoló gyárudvar – a tűzeset, melynek során műanyag, ruhanemű és gumi egyszerre gyulladt ki

Füzesgyarmaton, egy gyáregységben keletkezett tűz során a lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy nemcsak egy 500 négyzetméteres épület vált a tűz martalékává, hanem az udvaron tárolt hatalmas mennyiségű használt ruhanemű, több fröccsöntő gép, raklap, gumiőrlemény és konténer is. A hőterhelés alatt több munkagép is kigyulladt, egy ponyvás teherautó teljesen kiégett, sőt, az irodaépület is odalett.

– A februári káreset különlegességét nemcsak a rendkívül sokféle, egymásra veszélyes anyag együttes jelenléte adta, hanem az is, hogy a keletkező füst és szennyező anyagok miatt lakosságvédelmi intézkedést kellett bevezetni. A környéken élőket arra kérték, hogy zárkózzanak be otthonaikba, csukják be az ablakokat, és így vészeljék át az órákig tartó beavatkozást – sorolta Makhajda Bence tűzoltó őrmester, megbízott szóvivő. Hozzátette, a tűz súlyossága miatt a helyszínen tíz vízsugár, egy létrasugár és egy homlokrakodó is dolgozott. A gyors terjedés, a szűkös mozgástér és az anyagok viselkedése miatt ez a beavatkozás különösen összetett volt; a kár jelentősre rúgott, de szerencsére senki nem sérült meg.

A különböző anyagok egyidejű égése elősegítette:

a tűz gyors terjedését, sőt,

komoly környezeti és

egészségügyi kockázatot is jelentett.

– Az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, hogy a tűzvédelmi szabályok pontos betartása nem adminisztratív teher, hanem valódi élet- és vagyonvédelmi kérdés – emelte ki Makhajda Bence.

Lángoló természet – amikor a szél pillanatok alatt átír mindent

Az augusztus végén Nagyszénás, Eperjes és Gádoros közötti Natura 2000-es területen keletkezett tűz kezdetben nem tűnt különösebben nagynak, ám egy hirtelen bekövetkező szélirány-változás teljesen megváltoztatta a helyzetet. Az addig kordában tartható lángok pillanatok alatt elszabadultak, és több mint 150 hektárnyi erdősáv és magas füves vegetáció vált a tűz martalékává.