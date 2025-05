Még a szüneten is összevitatkoztak a képviselők

Tatár Zoltán elmondta az MTI-nek, a most elindult jogi eljárás során fogják tisztázni, mekkora lehet a pontos összeg, amely „eltűnt”; a csaknem félmilliárd forintos lejárt szállítói tartozás mellett 130 millió forint körüli az a bérleti összeg, amelyet nem utaltak át az önkormányzatnak; de egy fesztiválra felépített úgynevezett backstage épület esetén is elképzelhető akár tízmillió forintos túlszámlázás is, utóbbit igazságügyi műszaki szakértővel fogják megvizsgáltatni.