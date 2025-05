Szolgáltatáskiesés 37 perce

Leállásra figyelmeztet a legnagyobb hazai bank – ők szóltak!

Akinek fontos, hogy hétvégén is gördülékenyen intézze pénzügyeit, most jobb, ha előre tervez. Szolgáltatáskiesés várható az egyik hazai banknál, ráadásul több időpontban is.

Fejlesztések miatt több órás szolgáltatáskiesésekre kell számítani az OTP Banknál május harmadik hétvégéjén. A leállások az internetbankot, a mobilbankot, valamint az azonnali fizetési rendszert is érintik – derül ki a pénzintézet előzetes tájékoztatásából. Szolgáltatáskiesés miatt az internetes vásárlásra sem lehetőség két éjszakán. Illusztráció: Shutterstock Az OTP Bank közleménye szerint május 17-én, szombaton délelőtt 10 órától egészen a késő esti órákig nem lesz elérhető a fizetési kérelem funkció (más néven díjbekérő). Ezen kívül szombat este 21 és 22 óra között húszperces leállás várható az azonnali fizetési szolgáltatásban is. Május 18-án is szolgáltatáskiesésre kell számítani A fejlesztések másnap hajnalban is folytatódnak. Május 18-án, vasárnap hajnali fél egy és négy óra között nem lesz elérhető sem a lakossági, sem a vállalati internet- és mobilbank,

nem lehet majd online igényelni folyószámlát, személyi kölcsönt, áruhitelt vagy értékpapírszámlát,

a bankkártyás online fizetések mobilbankos jóváhagyása, valamint a Qvik fizetési lehetőség is szünetelni fog. Hajnali 3 és 5 óra között pedig további húsz percig nem működik majd az azonnali fizetési szolgáltatás. A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy előre tervezzék meg bankolási teendőiket, és a kritikus időszakokban kerüljék az érintett szolgáltatások használatát. A leállások az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a szolgáltatások fejlesztése és megbízható működtetése érdekében történnek. Úgyhogy nem meghibásodás miatt nem fog működni a bankkártya.

