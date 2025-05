Igazi grófi kincset rejtett a bolhapiacon megvásárolt lexikon

Orvos Zoltánné elmondta, édesapja, a 92 esztendős Melis Mihály több mint húsz éve vásárolt a bolhapiacon egy mezőgazdasági lexikont. Fellapozta, s rábukkant egy gróf Wenckheim József nevére kiállított szállítólevélre, amit azóta is féltve őriz.

A nem mindennapi ereklye, a szállítólevél egy bolhapiacon kínált könyvből került elő.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Melis Mihály az ötvenes években traktorosként dolgozott egy állami gazdaságban, nagy szakértője a gépeknek is. Szenvedélyes gyűjtő, gőzgép makettek, stabilmotorok sorakoznak otthonában.

– Huszonöt-harminc éve is van már annak, hogy megvettem a mezőgazdasági szakkönyvet, amiben megtaláltam a különleges szállítólevelet, jó állapotban. Arról tanúskodik, hogy a Wenckheim uradalomba motoralkatrészt, egészen pontosan Bosch és Champion gyújtógyertyákat rendeltek 1934-ben – sorolta Melis Mihály.

Melis Mihály mezőgazdasági lexikonja.

A szállítólevél szerint az egyik gyújtógyertya épp hiánycikk volt

Megnéztük tüzetesen: a kissé megsárgult iraton az áll, hogy Cormick és John Deere szántótraktorhoz kellettek a grófnak minőségi alkatrészek, amit Szedoglavicts és Weisz üzletében, az Andrássy út 10. szám alatt rendeltek meg Békéscsabán. (Ma ezen a helyen a Kornália Grill és Bár található.) A Championt 1907-ben alapították Amerikában, 1929 és 1936 között Magyarországon tizenhat, később már huszonnyolc szervize működött.

A könyv lapjai között talált szállítólevél.

A wenckheim.hu oldalon a grófról is találtunk információkat. E szerint Wenckheim József nagybirtokos 1877-ben született Ókígyóson,Wenckheim Frigyes gróf, főpohárnokmester fiaként. Jogot tanult, diplomáciai pályára lépett; Bécsben, Münchenben, Párizsban, Szentpéterváron és Washingtonban is dolgozott. Az 1900-as évek elején vonult vissza gazdálkodni borosjenői birtokára. A háborúban az orosz fronton teljesített szolgálatot, 1915 decemberében a főrendiházba kapott királyi meghívólevelet. A bolsevisták 1919 áprilisában letartóztatták és börtönbe vetették. Tagja volt Békés vármegye törvényhatósági bizottságának, illetve ő volt az Alföld Első Gazdasági Vasút Rt. elnökigazgatója is.

A felújított szabadkígyósi kastélyt 2022-ben adták át