Kettős figyelem: drogellenes akció és fertőzésveszély

A rendőrség egy mezőtúri akció során két férfit fogott el kábítószergyanús anyaggal. A drogkereskedelem ellen folytatott harc továbbra is éles. Emellett a száj- és körömfájás is figyelmet igényel, mivel a veszély még nem múlt el. A Nébih szerint most minden apróság számít, hogy megvédjük az állatokat. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. május 1-jén.

Forrás: shutterstock Száj- és körömfájás: a vírus nem pihen, most sem engedhetünk Száj- és körömfájás továbbra is napirenden – nincs új eset, de a veszély nem múlt el. A Nébih figyelmeztet: most minden apróság számít. Kábítószer-kereskedelem: újabb dílerek rendőrkézen A rendőrség most sem pihent – egy mezőtúri akció során két férfi kerülhetett a rácsok mögé, miután kábítószergyanús anyagot találtak náluk. A drogdílereket a rendőrök őrizetbe vették, autóikat lefoglalták.

Forrás: Police.hu Megcsúszott, árokba hajtott – szerencse a szerencsétlenségben Egy autó árokba hajtott és a tetejére borult Békéscsabánál. A látvány ijesztő volt, de a sofőr megúszta a balesetet. Egy pillanat, és minden fejre állhat – szó szerint. Árokba hajtott, a tetejére borult – több ilyen baleset is történt az elmúlt napokban a Békés vármegyei utakon. Megnéztük, mi lehet ennek az oka.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock Táppénz 2025 – nem árt képben lenni Mikor jár táppénz, mikor betegszabadság? Nem mindegy, mennyit és mikor kapsz – főleg, ha keresőképtelenné válsz. Az idei szabályok hoztak némi változást, amit nem árt ismerni. A részletek apróságnak tűnnek, de sokat számíthatnak, ha baj van. A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára nem táppénzt, hanem úgynevezett betegszabadságot vehet igénybe az arra jogosult munkavállaló.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock Egy nap, ahol minden összeér – Civil Kulturális Börze Békéscsabán Békéscsaba újra megtelt élettel és inspiráló találkozásokkal: civil szervezetek, kulturális csoportok és helyi közösségek mutatkoztak be a város szívében. Volt itt minden, ami szem-szájnak ingere – de nemcsak a programokról szólt a nap, hanem arról is, ami mögöttük van. A jó időnek is köszönhetően kiváló hangulatban telt a május elsejei Civil Kulturális Börze a békéscsabai Szent István téren

Fotó: Lehoczky Péter Meglepetések évada jön a Jókai színházban Ismert nevek, friss rendezések és néhány merész húzás – a 2025/2026-os évadban a Jókai színház igazán sokszínű műsorral készül. Klasszikusoktól a kortársig, biztosra mennek, mégis tartogatnak meglepetéseket. Egy biztos: unalmas nem lesz. Seregi Zoltán igazgató és Varga Tamás alpolgármester ismertették, hogy mivel készül a 2025/2026-os évadra a Békéscsabai Jókai Színház

