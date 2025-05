Mutatjuk, hol csobbanhatunk már most is Békés vármegyében

Május 1-jén hivatalosan is elindult a strandszezon Békéscsabán: újranyitott az Árpád Gyógy- és Strandfürdő, amelyet a nyári üzemre történő átállás miatt zártak be április közepén. A fürdő újra teljes gőzzel várja a vendégeket – nemcsak a csúszdás élménymedencékkel és az árnyas pihenőrészekkel, hanem a megszokott gyógyvizes szolgáltatásaival is.

A Gyulai Várfürdő kültéri gyógymedencéi egész évben, strandszezonon kívül is látogathatók. Archív fotó: Bencsik Ádám

A nyitás alkalmából a belépőjegyek a tavalyi árakon válthatók, a fürdőzők pedig ismét élvezhetik a kültéri élménymedencét, a gyógymedencét és a napozóteraszt is. A vendégek már a május 1-jei napon is szép számmal látogatták a strandot – az Árpád fürdő a hosszú hétvégén is nyitva tart, érdemes tehát fürdőruhát csomagolni.

Gyula egész évben nyitva, de készülnek a strandszezonra is

A Gyulai Várfürdőben egész évben üzemel a kültéri termálvizes medence, így azok sem maradtak fürdési lehetőség nélkül tavasszal, akik már a melegebb hónapok előtt is szívesen csobbannának a szabad ég alatt.

Ahogy a fürdő Facebook-oldalán olvasható, a fürdő új szolgáltatásokkal is bővül: hamarosan kezdődnek a munkálatok a Lovardában, és megújulóban van a gyógyászati részleg is, aminek június elején nyitják meg a kapuit. Addig is készülnek a kültéri strandmedencék és a Vízi gyermekparadicsom megnyitására, aki viszont nem tud várni, az AquaPalotát bármikor felkeresheti.

Gyomaendrődön és más fürdőkben is mozgolódás van

Nem csak Békéscsabán és Gyulán indul újra az élet a medencék körül. Vannak olyan fürdők – mint például a püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő, a Berekfürdői Gyógyfürdő vagy a gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő –, ahol már május első hétvégéjén megnyílnak a szezonálisan működő szabadtéri gyógy- vagy termálvizes medencék.

Ezekben a létesítményekben a strandmedencék nyitása általában későbbre esik, de már most is jó lehetőséget kínálnak a szabadtéri kikapcsolódásra.