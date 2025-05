Nem szokványos hús került az asztalra, Prohászka Béla ennek is a mestere

Igazi különlegességekkel rukkolt elő Prohászka Béla, a békéscsabai Venesz-díjas mesterszakács, aki nem mindennapi alapanyagból állította össze menüsorát egy hegyháthodászi vadgasztronómiai programon. A látványkonyha főszereplője most a hódhús volt, amelyből pörkölt, ragu és más ínyenc fogások készültek, a részletekről a Vaol.hu számolt be.

Prohászka Béla nem először nyúlt ehhez az alapanyaghoz, visszatérő vendég a hegyháthodászi fesztiválon. Fotó: Cseh Gábor/MW-archív

A rendezvény célja az volt, hogy a kevéssé ismert húsfajták is helyet kapjanak a magyar gasztronómiában. A helyszínen készült ételekhez Prohászka Béla a hagyományos és modern technológiákat ötvözve nyúlt – ezzel is bizonyítva: a különleges alapanyag is lehet finom, ha jó kézbe kerül.

Az eseményen a látogatók nemcsak kóstolhattak, de tanulhattak is a hódhús felhasználásáról, és sokan vittek magukkal új ízek iránti nyitottságot.