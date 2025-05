Kihagyhatatlan helyszínek, ha nem akar sokat utazni egy jó programért: osztályoknak és családoknak is erősen ajánlott

Utánajártunk, milyen programokat kínálnak az osztálykirándulást tervező osztályfőnöknek, a diákoknak ezek az üdülőövezetek. De családunkkal is érdemes lehet ezeket felkeresni.

Nem véletlenül merül fel a Békés határában, csendes, de frekventált helyen található Dánfoki Üdülőközpont neve a diákok üdültetése, a nyári táborok, osztálykirándulások szervezése kapcsán.

Szarvasi Arborétum

A Kákafoki-holtág partján elterülő Szarvasi Arborétum egész évben felejthetetlen élményt nyújt a természetkedvelőknek, az osztálykirándulás résztvevőinek. A különleges kertben, ahová Bolza Pál hozatott elsőként növényeket a világ számos tájáról, a tavaszi virágzás és az őszi lombszíneződés is varázslatos. Hazánk leggazdagabb dendrológiai gyűjteményének több mint nyolcvan hektárjából (Pepi-kert, Mitrovszky-kert, Konyhakert, Faiskola és Parkerdő) 64 hektár látogatható. Az arborétumban április közepétől október végéig várják osztályok, gyerekcsoportok jelentkezését, melynek tagjai megismerhetik a különleges növényeket, a Holt-Körös vízi élővilágát és Szarvas nevezetességeit.

A Szarvasi Arborétum minden évszakban csodás látványt nyújt. Forrás: Beol-archívum

Vezetett séta a Magnóliás úton

A kert burkolt sétaútján, a Magnóliás úton – ami egyben a Kis Körtúra útvonala is – egyórás időtartamban vezetik végig az előre bejelentkező csoportokat. Bemutatják a kert központi részének botanikai érdekességeit, sőt igény esetén korcsoportokra bontott játékokkal, feladatokkal várják a gyerekeket.

Mini Magyarország

Az Arborétum területén található a folyamatosan bővülő Mini Magyarország, ami hazánk történelmét, hagyományait és építészeti nevezetességeit mutatja be. Az ország egyetlen interaktív makettparkjában néhány óra alatt még a határon túli területek is bebarangolhatók. A látogatók kipróbálhatják „miniben” a tihanyi visszhangot, hallhatják a pécsi dzsámiból kiszűrődő müezzin énekét, a jáki templomból pedig a gregoriánt. Ráadásként az ország leghosszabb szabadtéri makettvasút-hálózatán gombnyomásra indítható vonatok sorakoznak.

Körösvölgyi Állatpark

Évente több tízezren keresik fel a Csáky-kastély egykori kertjében, az évszázados fákkal teli Anna-ligetben elterülő bemutatókomplexumot, ahol testközelből láthatók a Kárpát-medencében egykor és ma honos állatfajok. Az állatpark lakói között olyan rejtett életmódot élőkkel is találkozhatnak, mint a nyest, az uhu, az uráli bagoly vagy az aranysakál. Az Anna-ligetben gímszarvast, őzet, dámszarvast, vaddisznót és rókát is csodálhatunk. A park legnagyobb attrakcióját az európai bölények jelentik, melyek itthon ma már sehol nem élnek vadon. Népszerű látványosság a jávorszarvas, fakókeselyű és a szürke farkas is. A legkisebbeket állatsimogató, játszótér várja, a nagyobbakat interaktív tanösvény.