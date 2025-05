Gőzfelhőbe burkolózott a nosztalgiavonat, nem volt ma nála népszerűbb Békéscsabán – galériával, videóval

A békéscsabai vasútállomáson már 10 óra körül már tömegek várakoztak, nagyon sokan látogattak ki, hogy lássák a Szeged felől 10.31-kor érkező gőzfelhős nosztalgiavonatot. Családok, különböző korosztályú érdeklődők sora várta a különleges járatot, és persze előkerültek a telefonok, a kamerák, a fényképezőgépek. Mindenki meg akarta örökíteni a nosztalgiavonatot, amelyet 424 247-es járat gőzmozdony vontatott.

A nosztalgiavonat hatalmas sikert aratott. Fotó: Bencsik Ádám

Nosztalgiavonat érkezett menetrend szerint

Békéscsaba vasúti csomópontnak számít, de nem csak ezért, hanem több rendezvény miatt, például a Mozdonyparádé és vasútmodell kiállítás miatt is számít a hazai vonatrajongók egyik központjának. S persze nem szabad megfeledkezni a Viharsarok vasútja oldalról sem, ami hosszú évek óta rengeteg exkluzív információval szolgál a vonatok rajongói számára.

Jókedvű utazás

A gőzfelhős nosztalgiavonat pedig 10 óra 30 után meg is érkezett Szegedről Békéscsabára, vidáman integető utasokkal, miközben, ahogy említettük a peronon hasonlóan jó kedvű érdeklődők várakoztak. Megállás után volt egy kis lehetőségünk tenni egy kört a járaton, ami – mint kiderült – nem csak küllemében, hanem belsejében is valódi időutazást tartogatott, mintha csak a múlt, vagy éppen egy kosztümös film elevenedett volna meg. A vonat bő két órás szusszanás után, délután háromnegyed egykor indult is tovább Budapestre.

A legendás 424-es gőzmozdonyt, közismertebb nevén Bivalyt 1953-ban gyártották és az 1960-as években alakították át olajtüzelésűvé. Azóta is a magyar vasúti nosztalgiaprogram egyik legmegbecsültebb tagja. 1993 óta a MÁV Nosztalgia Társaság oszlopos szereplője, amely minden megjelenésével mosolyt és elismerést arat.

A kétnapos, pénteki és szombati program 5 különböző utazásból állt

A MÁV Rail Tours járatán alábbi útvonalakra lehet jegyet váltani:

Budapest-Nyugati-Kecskemét,

Kecskemét-Szeged,

Szeged-Hódmezővásárhely-Szeged,

Szeged-Békéscsaba,

Békéscsaba-Budapest-Nyugati.

A vasút aranykorába visszarepítő vonatokban különböző időszakokból származó, a boldog békeidőket megidéző fapados és párnás kocsikban utazhattak az utasok.