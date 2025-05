Fél áron nyalhattuk a fagylaltot Békésben is

Az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány által rendezett akcióban bármelyik hazai fagylaltozó vagy cukrászda részt vehetett. A magyar fagylalt napja alkalmából meghirdetett kezdeményezés során a csatlakozó vendéglátóhelyek legalább 4 különböző fagylaltízből és az ezekből vásárolt összes gombócra 50 százalék kedvezményt adtak.

A magyar fagylalt napja kezdeményezéshez a békéscsabai Ildikó Cukrászda is csatlakozott, ahol több mint tucatnyi kézműves fagyi közül lehetett választani féláron. Fotó: Beol.hu

Békésben is féláron nyalhattunk a magyar fagylalt napja alkalmából

Az alapítvány honlapján elérhető információk alapján Békés vármegyében a gyulai Dobi Fagylaltműhelyben, valamint a békéscsabai Ildikó Cukrászdában lehetett fél áron fagyizni csütörtökön. Mint ahogy Urbán Ildikó, az eredetileg szarvasi székhellyel rendelkező cukrászda tulajdonosa elmondta, azért csatlakoztak a május 8-i akcióhoz, mert a csabai üzletüket egyelőre kevesebben ismerik, így ezzel is szerették volna népszerűsíteni az ott kapható kézműves fagylaltjaikat.

– Szerettük volna, ha azok is megkóstolják a fagylaltjainkat, akik még korábban valamiért nem tették. Természetesen a vásárlók döntik el azt, hogy melyik az a hely vagy ízvilág, ami tetszik nekik. Ugyanakkor úgy vélem, a mi termékeink magukért beszélnek, hiszen kézműves, főzött fagylaltokról van szó – emelte ki a tulajdonos.

Urbán Ildikó hozzátette, a minőséget tartják szem előtt, hiszen például a pisztáciát Olaszországból hozzák, a gyümölcsöket pedig helyi termelőktől vásárolják, sőt ők maguk főzik azokat a szószokat is, melyeket a fagylaltokhoz használnak.

Az idei fagyiszezonban a dubai csoki mindent visz

