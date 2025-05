Itt a Lidl fontos bejelentése: Békésben egy boltot érint

A Lidl csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi élelmiszeradomány-gyűjtő akciójához, lehetőséget biztosítva vásárlóiknak a segítségnyújtásra. A gyűjtés keretében 2025. május 9-én pénteken 14 és 20 óra között, illetve május 10-én, szombaton 8 és 20 óra között országszerte több mint 100 diszkontáruházban fogadják a tartós élelmiszereket az Élelmiszerbank önkéntesei a kasszák után található gyűjtőpontokon – olvasható a Lidl honlapján.

A Lidl egy karitatív kampányhoz csatlakozott. Fotó: shutterstock.com

A Lidl egy karitatív kampányhoz csatlakozott

Ahogy az honlapjukon olvasható, a nélkülözők számára a konzervek, a rizs, a tészta és a hozzájuk passzoló szószok, a bébiétel, a lekvárok és befőttek jelentik a legnagyobb segítséget, a gyerekek számára a keksz és a csokoládé is nagy boldogságot okozhat. Az élelmiszercsomagokat az önkéntesek juttatják el az üzletek közelében élő rászorulókhoz, főként idősekhez, nagycsaládosokhoz és egyszülős háztartásokhoz.

A gyűjtéshez csatlakozó üzletek listájából kiderül, hogy vármegyénkben egy üzlet vesz részt az akcióban, ez pedig a Lidl Corvin utcai áruháza Békéscsabán.

