A nyár legnagyobb slágere lehet, most akciós a Lidlben

Az ideális hűtőtáska kiválasztása kulcsfontosságú a nyári szezonban, hogy élelmiszereink frissek és italaink hűvösek maradjanak, most ennek a terméknek a beszerzéséhez nyújt segítséget a Lidl akciója keretében. Május 8-ától, csütörtöktől 20 százalékkal olcsóbban, 19 ezer 999 forintért vehetjük meg a családi méretű, elektromos hűtőtáskát.

Lidl akció: ne maradj le! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A hasznos holmi paramétereit a következők:

körülbelül 29 literes

kimagasló teljesítményű, gyors és egyenletes ventilátorral felszerelt

akár szivargyújtón keresztül is üzemeltethető

41x48x33 centiméteres méretű

kiegészytő melegentartó funkcióval is ellátott.

Lidl akció: a koreai termékeket is beledobálhatjuk

A hűtőtáska ideális választás lehet a Lidl áruházlánc koreai tematikájú akciójához is. A Lidl most, a koreai héten koreai tematikájú termékeket kínál a vásárlóknak, beleértve a Squid Game sorozat inspirálta finomságokat is. Ezen kívül a Lidl minden nap egy-egy termékre 40%-os kedvezményt kínál. A hűtőtáska és az akciók kombinálásával ideális holmikat vásárolhatunk a szabadtéri programokhoz.