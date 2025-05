A kicsi fiúban hatalmas erő rejlik, az ember szíve megtelik szeretettel, amikor Lalikára néz

– Lalika 2023. március 2-án született; világra jövetele után derült ki, hogy Pierre Robin-szindrómája van. Szájpadhasadéka volt, állkapcsa atipikus formát vett fel, nem engedtek minket haza Dobozra a kórházból. Nehézlégzése miatt kéthetesen gégekanült kapott, amit azóta is visel, azon keresztül jut oxigénhez – sorolta Benedek-Komlósi Renáta. A dobozi kisfiú édesanyja hozzátette, Lalika ötnapos volt, amikor észlelték, hogy nem mozognak a kis kezei. Megvizsgálta neurológus, de nem találta a probléma okát, arra gyanakodott, hogy a szülés során sérült meg. Ingeráramos kezelést javasolt, amire a kicsi szervezete nem reagált. Hathetesen átszállították Szegedre, ahol egy lelkes orvos MR-vizsgálatot kért, s kiderült, nyakcsigolyái rendellenesen állnak, összenyomják a gerincvelőt, emiatt bénul, emiatt nem tud szájon át enni.

A csillagszemű Lalika nemsokára a Borsóház terápiáján erősödik tovább.

Tizenegy és fél ótán át műtötték Lalikát

– A genetikai vizsgálatok negatívak, így vélhetően Lalika összes egészségügyi problémáját egy várandósságom alatt lezajlott vírusfertőzés okozta. Én nem észleltem belőle semmit, a kisfiunk sajnos annál inkább. A szájpadhasadékát megműtötték, nem sokkal azután pedig a gerincproblémájára is lett megoldás. Egy Svájcban élő magyar orvoshoz irányítottak bennünket. Prof. Dr. Jeszenszky Dezső gerincsebész főorvos Debrecenben operálta meg Lalikát hat hónapos korában. Olyan implantátumokat hozott, amik képesek voltak beépülni a kisfiunk szervezetébe. A műtét 11 és fél órán át tartott, megmentette Lalikát a bénulástól, az agykárosodástól – részletezte Renáta.

A megpróbáltatás után szükséges volt még egy korrekciós műtét a szájpadhasadék miatt tavaly júliusban. Lalikának most erősödnie kell, anyukája hetente kétszer viszi konduktorhoz, heti egyszer pedig szomatopedagógushoz és Dévény-tornára. Alkalmanként neuro-hidroterápiára is járnak. A kisfiút sokáig szondán keresztül táplálták, de ahogy a műtét után enyhült az arcbénulása, megtanult enni, evésterápia is segíti.

– Pürésítek mindent, de aggasztó, hogy nem hízik, mindössze hét kiló, pedig már kétéves – sorolta az édesanya, akinek szeméből kálváriájuk dacára is derű sugárzik. Az Együtt a Kisangyalokkal Alapítvány segítségével nemrég részt vettek egy egyhetes terápián a Borsóház Nemzetközi Intenzív Rehabilitációs Intézetben, ahol hosszabb, intenzív terápiát javasoltak Lalikának. Ennek költsége túlmutatott a család anyagi lehetőségein, így segítséget kértek. A szükséges 3,3 millió forint pár nap leforgása alatt összegyűlt.