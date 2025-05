Az olimpiáig repítette elképesztő teljesítménye a gyulai fiatalt

Dudás Ágoston, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium diákja nyerte a Közgazdasági Diákolimpia 2025-ös versenyét március 21-én, pénteken a Budapesti Metropolitan Egyetemen. A verseny ezüstérmese Nacsa Domán, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 11. osztályos tanulója lett, aki szintén képviselheti hazánkat a verseny augusztusi, görögországi nemzetközi döntőjében. A középiskolásoknak szóló nemzetközi megmérettetés hazai döntőjében a selejtezők után 8 település 14 iskolájának 30 diákja mérte össze közgazdasági ismereteit.

Nacsa Domán elképesztő teljesítményt nyújtott a Közgazdasági Diákolimpián

Fotó: Bencsik Ádám

Közgazdasági diákolimpia: 30-an jutottak az országos döntőbe

Nacsa Domán elárulta, hogy a megmérettetés februárban egy online fordulóval kezdődött, ahol tesztkérdésekre kellett válaszolniuk. A selejtezőből a 30 legjobb versenyző jutott be az országos döntőbe. A megmérettetés színvonalát jól mutatja, hogy csak hibátlan teljesítménnyel vagy egyetlen hibát ejtve lehetett bekerülni a fináléba.

– Az országos döntő két részből állt, amit a budapesti Metropolitan Egyetemen rendeztek – tette hozzá az Erkel gimnázium tehetsége. – Az első részben egy írásbeli feladatlapot kellett kitöltenünk, amit azonnal kijavítottak. Innen a 10 legjobb versenyző jutott be a második körbe, ahol egy neves közgazdasági szakemberekből álló zsűri előtt kellett tételt húzni, és szóban felelni – árulta el.

Négy feladattípus volt a fináléban

Az írásbeli négy feladattípusból állt össze, volt benne

teszt,

grafikonábrázolás,

esszé

és pénzügyi-számviteli feladat.

A szóbeli feladatban a közgazdaság egészét érintették.

Dománnak a munkatermelékenység magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról kellett beszélnie.

Az Erkel gimnázium diákja Mankiw professzor egyenként 600-800 oldalas könyvei alapján készült fel a versenyre.

A megmérettetésen egyébként idén indultak a legtöbben. – Már az is meglepett, hogy bejutottam a döntőbe. A finálé első, írásbeli köre után pedig úgy éreztem, hogy ez nem sikerült valami jól. Később kiderült, hogy a második helyen sikerült továbbjutnom, és a szóbelin is hasonló eredményt értem el, bár akkor is voltak kétségeim – tette hozzá. Domán az első helytől sem sokkal maradt le.