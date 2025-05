Leghülyébb kocsmanevek Békésben, ezeket neked is látnod kell!

Egy szóval is lehet nagy fájdalmat okozni a vendéglátóhelyekre járóknak, elég, ha a kocsma ajtaján azt látják végig nagybetűvel: ZÁRVA. Elég ránézni a békéscsabai Zöld takonyra a Bocskai utcában, amit Kispipa italboltként, majd presszóként ismertek később sokan. Egy ideje eladó, a bejárata fölül már eltűnt a nagypipa.

A Kispipa is legendás kocsma volt, presszóvá keresztelték át, majd bezárt, és már az itt látható nagypipa sem maradt meg. Fotó: Archív/Für Henrik

A Zöld takonyban biliárdoztak, kártyáztak és sakkoztak is

A törzsvendégek a közeli Nevenincs borozóban emlékeznek arra, hogy a Zöld takonyban fűtött a kályha, ment a biliárd, a kártya, a sakk, játékgépeken is kipróbálhatták a vendégek a szerencséjüket. Újságok jártak az italboltba, amit a felújítás után presszóvá kereszteltek át. Közös lottókat adtak fel a törzsvendégek, ennek is kinevezték a felelősét, nehogy beragadjanak a szelvények.

Hat csöcs vagy Hatcsöcsű több településen működött

Hullamosó több településen is volt, a „rendes” nevüket sokan nem is tudták. Igazából azért nevezték el így a szlengben, és terjedt aztán szájról-szájra, ragadt meg a köztudatban, mert közel volt a temetőhöz, és a temetői munkások közül is többen jártak ezekbe a búfelejtőkbe. A Hullamosó bizarr, a holtak emlékét nem tisztelő név, de olvasóink is így ismerték ezeket, hülye elnevezésnek is tartották. Az orosházi Szőke tehén is nagy népszerűségnek örvendett, miként a békési Tűlábú, illetve a Hat csöcs vagy Hatcsöcsű, ami több településen működött.