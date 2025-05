Százak futottak a sérült gyermekekért - galériával, videóval

Felföldi Sándor, a szervező Összefogás a Sérült Gyermekért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, immáron tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Fuss a sérült gyermekekért! elnevezésű jótékonysági futóversenyt a gyulai várkertben.

A jótékonysági futóverseny ezúttal is remek hangulatban telt, és jótékonysági célokat is szolgált. Fotó: Bencsik Ádám

Jótékonysági futóverseny, több távon vágtak neki a sportemberek

– Az érdeklődők 7 és 21 kilométeren, valamint 21 kilométeren csapatban teljesíthették a futóversenyt, illetve emellett lehetőség nyílt 42 kilométeres kerékpározásra is. Utóbbi program ezúttal is érintette a határon túli, partiumi területeket. Sérült, illetve kerekesszékes versenyzők is bekapcsolódtak a programba – emelte ki Felföldi Sándor. Az egyesület elnöke szólt arról, hogy futásban mintegy 250-en, kerékpározásban 350-en vágtak neki a kihívásnak. A kiváló gyulai sportember, Prohászka Zsolt tiszteletére szervezett emlékfutáson pedig 300 diák vett részt.

Erdélyből és Németországból is érkeztek

– A legtöbben ezúttal is Gyuláról, illetve Békés vármegyéből érkeztek a versenyre, de az ország számos tájáról, sőt, Erdélyből és Németországból is bekapcsolódtak a rendezvénybe – szólt a részletekről.

A szervező Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület ahogy tizenöt éve mindig, ezúttal is nemes célokat támogat a verseny bevételéből. Szombaton, a versengést követően 600 ezer forintot adtak át a gyulai Pánczél Imre Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI részére. Az intézményben sajátos nevelési igényű (SNI) és autizmussal élő gyermekeket nevelnek, oktatnak. A támogatás ezúttal is nagyon jó helyre került.