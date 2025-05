Egy jó ügyért futnak a településen

A jótékonysági futógála célja, hogy a résztvevők minden megtett méterrel hozzájáruljanak a Diaboló Alapítvány tevékenységéhez, mely szervezet Békés vármegyében már több mint másfél évtizede támogatja a diabéteszes gyermekeket és családjaikat.

Képalá: Ismét jótékonysági futógála lesz Szarvason, amely a mozgás örömét társítja egy igazán fontos üggyel: az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek támogatásával. Fotó: Diaboló Alapítvány

Több területen nyújt támogatást, edukációt és közösségi élményeket azoknak, akik egyik napról a másikra kényszerültek új életet kezdeni a cukorbetegség diagnózisának pillanatában. A helyszín a Corteva Agriscience vetőmag-feldolgozó üzemének területe, amelynek belső és külső útvonalain, sőt raktárcsarnokain át is futhatnak a nevezők. Egy ilyen helyszín ritkán adatik meg a sportolók számára, így a futás valóban egyedi élménnyé válik. Az esemény fővédnöke Bodonyi Dóra olimpiai bajnok kajakozó, aki nemcsak jelen lesz, hanem személyes történeteivel inspirálja majd a résztvevőket – tájékoztatta portálunkat Kosznáné dr. Pule Ilona, a Diaboló Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A jótékonysági futógála résztvevői többféle távot is teljesíthetnek

A nevezők több táv közül választhatnak: a legkisebbeket 400 méteres gyermekfutás várja, míg a felnőttek 2, 6, 10 vagy akár 21 kilométeres távon is indulhatnak. A „Magvető séta” elnevezésű gyaloglás is része a programnak hangsúlyozva, hogy minden lépés számít, még ha nem is futva tesszük meg. A jótékonyság mellett az egészségmegőrzés is kiemelt szerepet kap. A „Közös érték az egészség” program keretében különböző egészségügyi szűréseken, méréseken és edukációs bemutatókon vehetnek részt a látogatók. A Környezetvédelmi és Környezettudatossági Munkacsoport játékos formában segít megismerni a környezetvédelem fontosságát, ezen felül a nevezőknek lehetőségük lesz környezetvédelmi szabadulószobában próbára tenni kreativitásukat. A gyereksarokban a kisebbeket arcfestés és csillámtetoválás várja. A madarak és fák napja alkalmából játékos formában tanulhatják meg, miért fontos óvni a bennünket körülvevő élővilágot. A futókat frissítő masszázs is segíti a regenerációban.

Május 7-én éjfélig tart a nevezés

Online nevezni május 7-én éjfélig lehet. Minden nevező, aki célba ér, egy különleges, egyedi tervezésű befutóérmet kap emlékül. Emellett a futókat befutócsomag is várja, benne hasznos és egészségtudatos meglepetésekkel. További részletek, nevezési információk és pályatérkép elérhető a futógála hivatalos oldalán.